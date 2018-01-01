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Ред Булл установил мировой рекорд по скорости пит-стопа

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Механики команды обслужили Макса Ферстаппена за 1,88 секунды.
Команда Ред Булл
Команда Ред Булл
Getty Images

Команда Формулы-1 Ред Булл установила новый рекорд по скорости пит-стопа во время Гран-при Германии.

Механики команды обслужили Макса Ферстаппена за 1,88 секунды. В итоге голландец и стал победителем гонки.

Предыдущий рекорд также принадлежал австрийской команде. На Гран-при Великобритании в этом году механики Ред Булл за 1,91 секунды выпустили из боксов болид Пьера Гасли.

Тройку в списке самых быстрых пит-стопов замыкает Уильямс с результатом 1,92 секунды. Во время Гран-при Азербайджана-2016 механики команды быстро обслужили Фелипе Массу.

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Теги: Формула-1, Ред Булл, Фелиппе Масса
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