Ред Булл установил мировой рекорд по скорости пит-стопа

Механики команды обслужили Макса Ферстаппена за 1,88 секунды.

Команда Формулы-1 Ред Булл установила новый рекорд по скорости пит-стопа во время Гран-при Германии.

Механики команды обслужили Макса Ферстаппена за 1,88 секунды. В итоге голландец и стал победителем гонки.

Предыдущий рекорд также принадлежал австрийской команде. На Гран-при Великобритании в этом году механики Ред Булл за 1,91 секунды выпустили из боксов болид Пьера Гасли.

Тройку в списке самых быстрых пит-стопов замыкает Уильямс с результатом 1,92 секунды. Во время Гран-при Азербайджана-2016 механики команды быстро обслужили Фелипе Массу.