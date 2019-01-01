Кубица и Хэмилтон получили очки за Гран-при Германии после штрафа Райкконена и Джовинацци

Кубица принес Уильямсу первые очки в сезоне.

Стюарды Гран-при Германии Формулы-1 наказали 30-секундными штрафами гонщиков Альфа Ромео Кими Райкконена и Антонио Джовинацци после финиша гонка.

После гонки выяснилось, что сцепление на болидах Райкконена и Джовинацци работало с небольшим запаздыванием, не вписывающимся в предписанные регламентом рамки

Представители команды объяснили, что нештатная работа сцепления была вызвана исключительно необычными погодными условиями: у гонщиков не было шансов потренировать старты в дождевых условиях, а инженеров - уточнить настройки. Однако стюарды постановили, что погодные условия не являются оправданием для несоответствия регламенту.

С учетом штрафа Райкконен и Джовинацци потеряли седьмое и восьмое места в итоговой классификации и откатились на 12-ю и 13-ю позиции. Таким образом, по два места отыграли гонщики Хааса Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, а Льюис Хэмилтон и Роберт Кубица вошли в очковую зону.

Стоит отметить, что для Кубицы и его команды Уильямс один балл за десятое место стал первым в сезоне.