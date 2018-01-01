Ферстаппен: Очень рад, что победил в такой гонке

Голландец занял первое место по итогам Гран-при Германии.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал свой триумф в "сумасшедшем" Гран-при Германии.

"Я очень рад, что смог победить в такой гонке. Было действительно сложно принимать правильные решения и сохранять концентрацию. Вы могли видеть, что походу Гран-при меня развернуло на 360 градусов. Если честно, мне это даже понравилось.

Чтобы победить, нужно было не ошибиться. Рад, что у меня это получилось. С каждым годом я становлюсь все опытнее", - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, из-за дождя и мокрой трассы зрители на Гран-при Германии увидели много аварий и выездов автомобиля безопасности.

Ранее гонку прокомментировал пилот Феррари Себастьян Феттель.