Феттель: Думал, что эта гонка никогда не закончится

Немец рад, что занял второе место.

Пилот Феррари Себастьян Феттель прокомментировал результаты Гран-при Германии.

"Если честно, я уже думал, что эта гонка никогда не закончится. Она была очень сложной, но веселой. Думаю, что все фанаты Формулы-1 получили удовольствие от такого Гран-при.

Рад, что занял второе место. После последнего выезда машины безопасности я понял, что могу ехать чуть быстрее конкурентов. Благодаря этому я и смог пробиться на 2-е место. Гонка была очень долгой", - приводит слова Феттеля Sky Sports.

Напомним, из-за дождя и мокрой трассы зрители на Гран-при Германии увидели много вылетов и выездов автомобиля безопасности.