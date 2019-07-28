Ферстаппен выиграл Гран-при Германии Формулы-1

Льюис Хэмилтон финишировал без очков, а Феттель с последнего места на старте поднялся на подиум.

Невероятную гонку подарило нам Гран-при Германии, державшее интригу до финиша и удивившее финишным протоколом. "Спасибо" скажем дождю, который то начинался, то прекращался, из-за чего командам приходилось постоянно менять различные тактики.

Старт гонки для победителя квалификации прошел спокойно - Хэмилтон сохранил лидерство и уехал в отрыв, а стартовавший в первой стартовой линии Ферстаппен откатился на 4-е место, пропустив Боттаса и Райкконена.

Стоит сразу отметить, что из-за дождя и мокрой трассы зрители увидели много вылетов и выездом автомобиля безопасности. Первым вылетел Перес, а дальше волна аварий "накрыла" лидеров.

До этого самой интересной на трассе казалась борьба Ферстаппена и Боттаса за 2-е место. Макс долгое время наседал на соперника, но пройти не сумел и уехал в боксы. Он одним из первых поставил слики и за это едва не поплатился – Ферстаппена тут же развернуло и едва не выбросило за пределы трека.

Почти в средине гонки все закончилось для Леклера, который к тому моменту вышел на второе место, но в последнем повороте вылетел с трассы и врезался в барьеры. Спустя круг в том же месте вылетел и Хэмилтон, но Льюис сумел продолжить гонку, хотя и сломал переднее антикрыло. Он сразу поехал на пит-стоп, но там его же ждали. Паника, хаос у механиков и Льюис вернулся только пятым. Более того, Льюис пролетел место заезда в боксы и неправильно туда заехал, получив за это 5 секунд штрафа.

В этот момент в лидерах оказался Ферстаппен и он принялся уезжать от соперников. Правда, уехал недалеко. В том же последнем повороте, что и Леклер с Хэмилтоном, вылетел и Хюлькенберг, что привело к очередной машине безопасности.

В этот момент все отправились за сликами, но первыми это сделали Стролл и Квят, которые с глубины поднялись на второе и третье место. Хэмилтон из-за штрафа в 5 секунд, потерянных на пит-стопе, вернулся 12-м и был вынужден пробиваться через трафик. И пробиваясь через него, Льюис допустил ошибку и вылетел, хотя и продолжил борьбу.

Но и это еще не все. Боттас вылетел и разбил болид. Это в тот момент, когда Хэмилтон был вне топ-10 и Валлтери имел все шансы отыграть 18-15 очков как минимум.

А так героем концовки гонки стал Феттель, который прорвался за последние пару кругов на второе место. Третье место занял Даниил Квят.