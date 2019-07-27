Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии

Феттель на домашнем этапе не сумел проехать ни одного зачетного круга в квалификации.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Германии, показав результат – 1.11,767. Второе время у гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена, он уступил Хэмилтону 0,346 секунды. Третьим стал напарник Хэмилтона по Мерседесу»Валттери Боттас – +0,362.

Феррари была быстрейшей в течение трех практик, выглядела убедительно и могла претендовать на поул, но подвела машина. В первой же части квалификации у Феттеля возникли проблемы с мотором и он не сумел показать ни одного зачетного времени. В воскресенье Себ стартует с последнего ряда.

У Леклера проблемы возникли в третьей части квалификации - он даже на трассу не выехал и будет стартовать 10-м.