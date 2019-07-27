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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии

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Феттель на домашнем этапе не сумел проехать ни одного зачетного круга в квалификации.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Германии, показав результат – 1.11,767. Второе время у гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена, он уступил Хэмилтону 0,346 секунды. Третьим стал напарник Хэмилтона по Мерседесу»Валттери Боттас – +0,362.

Феррари была быстрейшей в течение трех практик, выглядела убедительно и могла претендовать на поул, но подвела машина. В первой же части квалификации у Феттеля возникли проблемы с мотором и он не сумел показать ни одного зачетного времени. В воскресенье Себ стартует с последнего ряда.

У Леклера проблемы возникли в третьей части квалификации - он даже на трассу не выехал и будет стартовать 10-м.

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Теги: Формула 1, Гран-при Германии
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Комментариев (1)
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andy55524    27.07.2019, 19:43
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andy55524
Лохи, Лохи позорные Феррари, ну зачем вы там? Зачем Болельщика тираните...
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