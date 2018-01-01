Феттель: Очень важно, чтобы Мику Шумахеру дали необходимое время для развития
Пилот команды Феррари Себастьян Феттель поделился своим мнением о перспективах своего соотечественника Мика Шумахера.
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“Очень важно, чтобы ему дали необходимое время для развития. Мы должны оценивать Мика также как и любого другого автогонщика, поэтому слишком часто сравнивать его с другими и с его отцом - неправильно. Не думаю, что это справедливо по отношению к нему.
Когда мы были детьми, Михаэль поднял к себе огромный интерес, а фамилия Шумахер стала на 100% известной в Германии именно благодаря ему.
Надеюсь, однажды Мик станет пилотом Формулы-1. Уверяю, что это вызовет большой ажиотаж в Германии. Вне зависимости от имени, он отличный и приятный парень, и я скрещиваю за него пальцы“, - цитирует Феттеля Racefans.net.
Ранее Шумахер-младший заявлял, что не готов в переходу в Формулу-1.
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