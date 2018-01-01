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Леклер: Соглашаться с командной тактикой Феррари иногда бывает непросто

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Гонщик признался, что занимается психологической подготовкой.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Пилот команды Феррари Шарль Леклер рассказал о своем отношении к командной тактике.

“Соглашаться с командной тактикой иногда бывает непросто, но это часть моей работы, которую просто нужно принять.

Было несколько гонок, когда решения команды были оправданы, но были и другие. Например, в Бахрейне я принял решение не подчиниться решению команды - считал, что за рулем болида у меня есть больше информации, чем у ребят на пит-лейне. Чувствовал, что у меня есть преимущество в скорости.

Я понимаю, что каждый хочет сделать максимум для Феррари. Иногда те или другие решения кого-то разочаровывают, но важно просто оставаться спокойным. В такие моменты мне помогает психологическая подготовка, которой я занимаюсь с самого начала карьеры“, - цитирует монегаска BBC.

Напомним, после квалификации Гран-при Монако Шарль Леклер требовал объяснений у своей команды.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари
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