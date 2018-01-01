Райкконен может заменить Феттеля в Феррари - СМИ
Итальянская команда хочет сохранить спонсоров в случае ухода немца.
Пилот Альфа Ромео Кими Райкконен может вернуться в Феррари, сообщает CircusF1.
Источник утверждает, что в случае завершения карьеры Себастьяном Феттелем после 2019 года, кандидатом на его замену является Кими Райкконен.
Итальянская команда планирует сохранить многих спонсоров, которые могут покинуть команду, если в составе не останется ни одного чемпиона мира.
Единственным вариантом для Феррари будет именно финн, так как у Льюиса Хэмилтона есть действующий контракт с Мерседесом.
Ранее сообщалось, что в Феррари может перейти Валттери Боттас.
Полная версия правил