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Райкконен может заменить Феттеля в Феррари - СМИ

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Итальянская команда хочет сохранить спонсоров в случае ухода немца.
Кими Райкконен
Кими Райкконен
Getty Images

Пилот Альфа Ромео Кими Райкконен может вернуться в Феррари, сообщает CircusF1.

Источник утверждает, что в случае завершения карьеры Себастьяном Феттелем после 2019 года, кандидатом на его замену является Кими Райкконен.

Итальянская команда планирует сохранить многих спонсоров, которые могут покинуть команду, если в составе не останется ни одного чемпиона мира.

Единственным вариантом для Феррари будет именно финн, так как у Льюиса Хэмилтона есть действующий контракт с Мерседесом.

Ранее сообщалось, что в Феррари может перейти Валттери Боттас.

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Теги: Формула-1, Феррари, Себастьян Феттель, Кими Райкконен
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