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Боттас: Не думаю, что мне нужен психолог

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Валттери сравнил себя с Нико Росбергом.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот Мерседеса Валттери Боттас заявил, что не собирается следовать примеру Нико Росберга и обращаться за помощью психолога.

Напомним, в 2016-м году финн смог опередить Льюиса Хэмилтона в борьбе за титул благодаря работе с психоаналитиком.

"Я не думаю, что психолог мне чем-то поможет. Я не Нико Росберг. Каждый спортсмен и каждый человек уникален. Может быть, кому-то нужна поддержка вне спорта. Но меня окружают люди, с которыми могу пообщаться.

Я сам справляюсь со всеми тяжелыми периодами в жизни и привык решать свои проблемы самостоятельно", - приводит слова Боттаса Motorsport.com.

Ранее Боттас заявил, что большинство трасс для Формулы-1 выбираются из-за политики и финансов.

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Теги: Валттери Боттас, Мерседес, Формула-1
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