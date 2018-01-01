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Боттас: Большинство трасс для Формулы-1 выбираются из-за политики и финансов

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Валттери недоволен некоторым этапами Ф-1.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот Мерседеса Валттери Боттас недоволен тем, что руководство Формулы-1 выбирает этапы проведения гонок исходя из финансовой и политической составляющей, а не из-за их качества. 

"Убежден, что многие трасс для Формулы-1 выбираются исходя из политических или финансовых соображений, вместо того, чтобы концентрироваться на гонках. Для нас это не очень хорошо. Мы любим гонки. Всем нравятся красивые этапы и думать надо об этом", - приводит слова Боттаса Motorsport.

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