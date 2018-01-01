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Гран-при Австралии останется в календаре Формулы-1 как минимум до 2025 года

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Стороны заключили новый контракт.
Гран-при Австралии
Гран-при Австралии
Getty Images

Гран-при Австралии будет проходить в Мельбурне на автодроме Альберт-Парк как минимум до 2025 года, сообщает пресс-служба Формулы-1.

Соответствующий контракт был подписан в Лондоне между руководством Королевских гонок и промоутерами гонки в Альберт-Парке.

Напомним, Гран-при Австралии в Мельбурне проходит с 1996 года. Ранее этап проводился на автодроме в Аделаиде.

Отметим, что этап в Мельбурне является одним из самых популярных во всем чемпионате. За последние три года его в общей сложности посетили около миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Гран-при Великобритании останется в календаре Формулы-1.

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Теги: Формула-1, Гран-при Австралии
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