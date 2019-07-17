Переключиться на мобильную версию

Боттас перейдет в Феррари, если Мерседес не предложит ему новый контракт

Комментариев: 1
Финн уверен, что может добиться большего.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот Мерседеса Валттери Боттас выразил желание продолжить контракт с командой.

Читай также: Вольф: Если Боттас не будет приносить результат, то на его место найдется кто-то другой

“Если бы не Льюис Хэмилтон, я бы, скорее всего, выиграл больше гонок. Но, если честно, я бы не стал ничего менять. Данная ситуация способствует моему прогрессу, и я могу добиться большего.

Я хочу бросить Льюису вызов. Я бы хотел продлить контракт на следующий сезон. Думаю, я доказал Мерседесу, что достоин места в команде.

Пока мы ничего не подписывали, я стараюсь прогрессировать и дальше, все должно быть хорошо. Если Мерседес не подпишет со мной новый контракт, я то перейду в другую команду. В настоящий момент это Феррари“, - цитирует Боттаса GP Fans. 

Смотрите также личный зачет пилотов и зачет Кубка конструкторов в сезоне-2019.

Поделись:
Теги: Формула-1, Валттери Боттас, Феррари, Мерседес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Авца  (аноним)  17.07.2019, 14:33
Оценка:  0
Авца
нахyй ты в Феррари нужен
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь