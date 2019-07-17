Боттас перейдет в Феррари, если Мерседес не предложит ему новый контракт
Пилот Мерседеса Валттери Боттас выразил желание продолжить контракт с командой.
Читай также: Вольф: Если Боттас не будет приносить результат, то на его место найдется кто-то другой
“Если бы не Льюис Хэмилтон, я бы, скорее всего, выиграл больше гонок. Но, если честно, я бы не стал ничего менять. Данная ситуация способствует моему прогрессу, и я могу добиться большего.
Я хочу бросить Льюису вызов. Я бы хотел продлить контракт на следующий сезон. Думаю, я доказал Мерседесу, что достоин места в команде.
Пока мы ничего не подписывали, я стараюсь прогрессировать и дальше, все должно быть хорошо. Если Мерседес не подпишет со мной новый контракт, я то перейду в другую команду. В настоящий момент это Феррари“, - цитирует Боттаса GP Fans.
Смотрите также личный зачет пилотов и зачет Кубка конструкторов в сезоне-2019.
Полная версия правил