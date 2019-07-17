Боттас перейдет в Феррари, если Мерседес не предложит ему новый контракт

Финн уверен, что может добиться большего.

Пилот Мерседеса Валттери Боттас выразил желание продолжить контракт с командой.

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“Если бы не Льюис Хэмилтон, я бы, скорее всего, выиграл больше гонок. Но, если честно, я бы не стал ничего менять. Данная ситуация способствует моему прогрессу, и я могу добиться большего.

Я хочу бросить Льюису вызов. Я бы хотел продлить контракт на следующий сезон. Думаю, я доказал Мерседесу, что достоин места в команде.

Пока мы ничего не подписывали, я стараюсь прогрессировать и дальше, все должно быть хорошо. Если Мерседес не подпишет со мной новый контракт, я то перейду в другую команду. В настоящий момент это Феррари“, - цитирует Боттаса GP Fans.

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