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Боттас: Я продолжу борьбу, сезон еще не закончился

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Финн расстроен итогами гонки в Сильверстоуне.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас прокомментировал результаты Гран-при Великобритании, где он занял второе место.

“Я не знаю, что сказать. Поздравляю Льюиса, он получил “бесплатный“ пит-стоп под машиной безопасности и сумел опередить меня.

Это был не мой день, но я показал хороший темп. Вчера в квалификации все было позитивно, потому что я оказался быстрее всех.

Я продолжу борьбу в этом сезоне, ничего еще не закончено“, - цитирует Боттаса BBC.

Смотрите также личный зачет пилотов в сезоне-2019.

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Теги: Формула-1, Валттери Боттас, Мерседес
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Источник: bbc.com

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