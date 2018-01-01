Хэмилтон выиграл домашний Гран-при Великобритании

Мерседес в седьмой раз в сезоне сделал победный дубль.

Лидер сезона и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон выиграл домашний этап Формулы-1 в Сильверстоуне, одержав юбилейную, 80-ю победу в карьере.

На Гран-при Великобритании Хэмилтон стартовал вторым и сразу принялся атаковать напарника Валлтери Боттаса. Прочем, на первом круге на мгновение даже обогнал, но Боттас вернул себе позицию.

Лидеры вели борьбу фактически до первых пит-стопов, где Боттасу просто не повезло. Он первым из Мерседес поехал в боксы, а пока Льюис выбирал лучший момент для своего пит-стопа, Антонио Джовинацци допустил ошибку и его болид застрял в гравии. На трассу выехал автомобиль безопасности, благодаря чему Льюис не только опередил Валлтери, но и получил запас в еще один пит-стоп – ему больше в боксы заезжать не надо было, а вот Боттусу нужно.

Интересной была борьба и сразу за лидерами. Один за другим со старта шли Леклер, Ферстаппен , Феттель и Гасли. Борьба шла парами – Ферстаппен давил на Леклера, на трассе обойти не сумел, но сделал это благодаря более быстрому пит-стопу на одном и том же круге. Однако после возвращения на трассу Макс потерял сцепление с треком и Леклер вернул себе третью позицию.

За спиной Феттель сражался с Гасли. Себ стартовал за Пьером, но обошел того на стартовой прямой, затем Гасли вернул себе позицию и сдерживал атаки Феттеля. До серии и пит-стопов и аварии Джовинацци.

Феттель, как и Хэмилтон, не спешил в боксы и это промедление позволило во время автомобиля безопасности выскочить на третье место. А вот Леклер откатился на 6-ю позицию. Леклер насел на Ферстаппена, но в красивой борьбе все же не сумел его пройти. А в Ред Булле сказали Гасли пропустить напарника, чтобы Макс не терял время и догонял Феттеля, который занимал 3-е место.

Впереди же Боттас, который еще и должен был ехать на пит, отпускал Хэмилтона, ехавшего к своей победе.

Ближе к концу гонки Ферстаппен все же догнал Феттеля, обогнал его, после чего Себ решил вернуть себе позицию и врезался в соперника.

Ферстаппен продолжил свое движение, хоть и потерял две позиции, пропустив Леклера и Гасли, а Феттель уехал на пит, потом получил штраф +10 секунд и застрял в хвосте, финишировав последним.

В борьбе за третью позицию лучшим все же оказался Леклер, но и для Гасли четвертое место – повторение его лучшего результата в карьере.

Интересный момент в концовке произошел между лидерами. Боттас, заехав в боксы, устремился показать быстрый круг, сделал это и спокойно доезжал до финиша. За новым комплектом шин порывался поехать и Хэмилтон, дважды его ждали в боксах, но он туда не сворачивал, а когда, казалось, все разуверились в его шансах показать быстрый круг, он сделал это на последнем круге под клетчатым флагом на изношенной резине! Заслуженное дополнительное очко. Боттас не имел времени ответить.

Результаты Гран-при Великобритании: