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Гран-при Великобритании: онлайн трансляция гонки Формулы-1

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Следите за событиями одной из самых популярных гонок Формулы-1 - Гран-при Великобритании.
Гран-при Великобритании: онлайн трансляция
Гран-при Великобритании: онлайн трансляция
Getty Images

Гран-при Великобритании - самый старый этап Формулы-1. Именно здесь, на автодроме в Сильверстоуне, в 1950-м году прошла первая гонка чемпионата.

Сильверстоун является не только исторической трассой, но и домашним этапом для большинства из команд, ведь почти все они базируются неподалеку. Данный этап - один из самых желанных для победы у многих пилотов, а также один из самых посещаемых в сезоне.

Трасса в Сильверстоуне очень требовательна к эффективности аэродинамики и мощности двигателей. Еще одним ключом к успеху является стабильность на поворотах, которых здесь 18, при этом большинство из них скоростные.

Именно из-за частой и быстрой смены направлений данная трасса является одной из самых любимых у многих гонщиков. Чего не скажешь об инженерах и специалистах по стратегии. Поул здесь не играет большой роли, ведь зачастую на треке происходит достаточно много обгонов, а потому в Сильверстоуне крайне важна тактика, избранная командами.

Особенность трассы - сильные ветра, создающие определенные проблемы для пилотов. В целом же предсказать победителя в гонке практически невозможно, учитывая, как часто здесь идет дождь.

Расписание заездов

12.07 (12:00) Первая практика
12.07 (16:00) Вторая практика
13.07 (13:00) Третья практика
13.07 (16:00) Квалификация
14.07 (16:10) Гонка

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Теги: Формула-1, Гран-при Великобритании, автоспорт, гонка, онлайн трансляция
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