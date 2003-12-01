Гран-при Великобритании: онлайн трансляция гонки Формулы-1

Следите за событиями одной из самых популярных гонок Формулы-1 - Гран-при Великобритании.

Гран-при Великобритании - самый старый этап Формулы-1. Именно здесь, на автодроме в Сильверстоуне, в 1950-м году прошла первая гонка чемпионата.

Сильверстоун является не только исторической трассой, но и домашним этапом для большинства из команд, ведь почти все они базируются неподалеку. Данный этап - один из самых желанных для победы у многих пилотов, а также один из самых посещаемых в сезоне.

Трасса в Сильверстоуне очень требовательна к эффективности аэродинамики и мощности двигателей. Еще одним ключом к успеху является стабильность на поворотах, которых здесь 18, при этом большинство из них скоростные.

Именно из-за частой и быстрой смены направлений данная трасса является одной из самых любимых у многих гонщиков. Чего не скажешь об инженерах и специалистах по стратегии. Поул здесь не играет большой роли, ведь зачастую на треке происходит достаточно много обгонов, а потому в Сильверстоуне крайне важна тактика, избранная командами.

Особенность трассы - сильные ветра, создающие определенные проблемы для пилотов. В целом же предсказать победителя в гонке практически невозможно, учитывая, как часто здесь идет дождь.

Расписание заездов

12.07 (12:00) Первая практика

12.07 (16:00) Вторая практика

13.07 (13:00) Третья практика

13.07 (16:00) Квалификация

14.07 (16:10) Гонка