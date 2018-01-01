Переключиться на мобильную версию

Официально: Гран-при Великобритании останется в календаре Формулы-1

Комментариев: 0
Стороны подписали контракт cроком на пять лет.
Гран-при Великобритании
Гран-при Великобритании
Getty Images

Руководство Формулы-1 и организаторы Гран-при Великобритании подписали новый контракт.

Соглашение рассчитано до конца 2024 года. Договор подписали накануне, 9 июля, в Лондоне.

Читай также: Пять ведущих автодромов планируют отказаться от проведения Гран-при Формулы-1

Таким образом, этап Формулы-1 в Сильверстоуне останется в календаре Королевских гонок.

Напомним, впервые Гран-при Великобритании состоялся в Сильверстоуне в 1950 году. Ранее сообщалось, что в Формуле-1 может появится Гран-при Лондона.

Поделись:
Теги: Формула-1, Гран-при Великобритании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.formula1.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь