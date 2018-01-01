Официально: Гран-при Великобритании останется в календаре Формулы-1

Стороны подписали контракт cроком на пять лет.

Руководство Формулы-1 и организаторы Гран-при Великобритании подписали новый контракт.

Соглашение рассчитано до конца 2024 года. Договор подписали накануне, 9 июля, в Лондоне.

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Таким образом, этап Формулы-1 в Сильверстоуне останется в календаре Королевских гонок.

Напомним, впервые Гран-при Великобритании состоялся в Сильверстоуне в 1950 году. Ранее сообщалось, что в Формуле-1 может появится Гран-при Лондона.