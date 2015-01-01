Вольф: Если Боттас не будет приносить результат, то на его место найдется кто-то другой

Глава Мерседеса считает финна сильным пилотом.

Руководитель команды Мерседес Тото Вольф прокомментировал выступления своего подопечного Валттери Боттаса.

“Каждый гонщик Формулы-1 должен приносить результат. В противном случае на его место найдется кто-то другой.

Валттери прекрасно знает, что он должен выступать хорошо. Сейчас он выступает за команду, в которой может выигрывать чемпионаты.

В первой трети сезона мы увидели невероятно сильного Валттери Боттаса. В квалификациях он выступал на равных с Льюисом. Валттери знает, на что способен, и обязан показывать это на трассе“, - цитирует Вольфа F1i.

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