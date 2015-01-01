Вольф: Если Боттас не будет приносить результат, то на его место найдется кто-то другой
Глава Мерседеса считает финна сильным пилотом.
Руководитель команды Мерседес Тото Вольф прокомментировал выступления своего подопечного Валттери Боттаса.
“Каждый гонщик Формулы-1 должен приносить результат. В противном случае на его место найдется кто-то другой.
Валттери прекрасно знает, что он должен выступать хорошо. Сейчас он выступает за команду, в которой может выигрывать чемпионаты.
В первой трети сезона мы увидели невероятно сильного Валттери Боттаса. В квалификациях он выступал на равных с Льюисом. Валттери знает, на что способен, и обязан показывать это на трассе“, - цитирует Вольфа F1i.
Смотрите также личный зачет пилотов и зачет Кубка конструкторов в сезоне-2019.
Полная версия правил