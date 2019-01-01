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Хэмилтон: Мерседес пережил первый спад, но у нас есть запас очков

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Британец признался, что он находится в отличной форме.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон заявил, что он не переживает по поводу результатов Гран-при Австрии, где он занял всего лишь пятое место, а его партнер по команде Валттери Боттас стал пятым.

“Нужно оставаться спокойным и продуктивным. У нас был первый спад, но у нас есть запас очков, мы все еще находимся впереди. Нужно принимать как позитив, так и негатив, и просто двигаться дальше.

Хорошо, что у меня огромный опыт в гонках. В то же время я нахожусь в отличной форме, ментально я молод. Думаю, что это лучшее начало сезона в моей карьере“, - цитирует Хэмилтона L’Equipe. 

Смотрите также личный зачет пилотов и зачет Кубка конструкторов в сезоне-2019.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Гран-при Австрии, Мерседес
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