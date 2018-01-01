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Глава Ред Булл: Ферстаппен может покинуть нашу команду в 2021 году

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Пилотом интересуется Мерседес.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что пилот Макс Ферстаппен останется в команде до конца контракта.

"Мы очень рады, что у нас есть такой пилот. Макс счастлив находиться здесь. Я не думаю, что произойдут какие-то изменение до конца 2020 года, когда у него истекает контракт.

А вот сезон-2021 под вопросом. У многих топ-пилотов завершаются контракты. Не знаю, будем ли мы подписывать новое соглашение с Ферстаппеном", - приводит слова Хорнера Sky Sports.

Сообщается, что пилотом интересуется Мерседес.

Ранее Хорнер заявил, что не знает, каким образом Ферстаппен одержал победу на Гран-при Австрии.

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Теги: Кристиан Хорнер, Формула-1, автоспорт, Макс Ферстаппен
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