Глава Ред Булл: Ферстаппен может покинуть нашу команду в 2021 году

Пилотом интересуется Мерседес.

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что пилот Макс Ферстаппен останется в команде до конца контракта.

"Мы очень рады, что у нас есть такой пилот. Макс счастлив находиться здесь. Я не думаю, что произойдут какие-то изменение до конца 2020 года, когда у него истекает контракт.

А вот сезон-2021 под вопросом. У многих топ-пилотов завершаются контракты. Не знаю, будем ли мы подписывать новое соглашение с Ферстаппеном", - приводит слова Хорнера Sky Sports.

Сообщается, что пилотом интересуется Мерседес.

Ранее Хорнер заявил, что не знает, каким образом Ферстаппен одержал победу на Гран-при Австрии.