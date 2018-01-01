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Бинотто: Феттель мечтает стать чемпионом в составе нашей команды

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Глава итальянской "конюшни" лестно высказался в сторону немецкого пилота.
Маттиа Бинотто
Маттиа Бинотто
Getty Images

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто поддержал своего подопечного Себастьяна Феттеля.

“Себастьян всегда оказывался в тяжелых ситуациях, иногда он находится на грани. К нему нет никаких вопросов, потому что ему нелегко.

Он мечтает о том, чтобы стать чемпионом мира в составе Феррари, и мы поддерживаем его в этом стремлении.

Он очень опытный пилот, обладающий всеми необходимыми навыками не только как член команды, но и как лидер“, - цитирует итальянца Auto Bild.

Ранее сообщалось, что в конце сезона Феттель может завершить карьеру, но позже эти слухи опровергли.

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Теги: Формула -1, Маттиа Бинотто, Феррари, Себастьян Феттель
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