Бинотто: Феттель мечтает стать чемпионом в составе нашей команды

Глава итальянской "конюшни" лестно высказался в сторону немецкого пилота.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто поддержал своего подопечного Себастьяна Феттеля.

“Себастьян всегда оказывался в тяжелых ситуациях, иногда он находится на грани. К нему нет никаких вопросов, потому что ему нелегко.

Он мечтает о том, чтобы стать чемпионом мира в составе Феррари, и мы поддерживаем его в этом стремлении.

Он очень опытный пилот, обладающий всеми необходимыми навыками не только как член команды, но и как лидер“, - цитирует итальянца Auto Bild.

Ранее сообщалось, что в конце сезона Феттель может завершить карьеру, но позже эти слухи опровергли.