Бинотто: Феттель мечтает стать чемпионом в составе нашей команды
Глава итальянской "конюшни" лестно высказался в сторону немецкого пилота.
Руководитель Феррари Маттиа Бинотто поддержал своего подопечного Себастьяна Феттеля.
“Себастьян всегда оказывался в тяжелых ситуациях, иногда он находится на грани. К нему нет никаких вопросов, потому что ему нелегко.
Он мечтает о том, чтобы стать чемпионом мира в составе Феррари, и мы поддерживаем его в этом стремлении.
Он очень опытный пилот, обладающий всеми необходимыми навыками не только как член команды, но и как лидер“, - цитирует итальянца Auto Bild.
Ранее сообщалось, что в конце сезона Феттель может завершить карьеру, но позже эти слухи опровергли.
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