Алонсо опроверг слухи о возвращении в Формулу-1

На данный момент испанец не собирается ничего менять.

Легендарный гонщик Фернандо Алонсо опроверг информацию о том, что он вернется в Формулу-1.

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“Возвращение в Формулу-1? У меня появляются новые мечты каждый день.

Чтобы соревноваться на самом высоком уровне в других сериях, я должен постоянно прогрессировать.

Я очень счастлив тем, как все складывается сейчас“, - написал испанец на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее сообщалось, что испанец получил два предложения от топ-команд.