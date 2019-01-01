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Алонсо опроверг слухи о возвращении в Формулу-1

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На данный момент испанец не собирается ничего менять.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Легендарный гонщик Фернандо Алонсо опроверг информацию о том, что он вернется в Формулу-1.

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“Возвращение в Формулу-1? У меня появляются новые мечты каждый день.

Чтобы соревноваться на самом высоком уровне в других сериях, я должен постоянно прогрессировать.

Я очень счастлив тем, как все складывается сейчас“, - написал испанец на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее сообщалось, что испанец получил два предложения от топ-команд.

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Теги: Фернандо Алонсо, Формула-1
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Источник: www.instagram.com

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