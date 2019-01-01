Алонсо опроверг слухи о возвращении в Формулу-1
На данный момент испанец не собирается ничего менять.
Легендарный гонщик Фернандо Алонсо опроверг информацию о том, что он вернется в Формулу-1.
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“Возвращение в Формулу-1? У меня появляются новые мечты каждый день.
Чтобы соревноваться на самом высоком уровне в других сериях, я должен постоянно прогрессировать.
Я очень счастлив тем, как все складывается сейчас“, - написал испанец на своей странице в соцсети Instagram.
Ранее сообщалось, что испанец получил два предложения от топ-команд.
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