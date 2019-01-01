Хорнер: Мы не в полной мере понимаем, как Ферстаппену удалось выиграть Гран-при Австрии

Руководитель Ред Булл отметил, что болид голландца был невероятно быстрым.

Глава команды Ред Булл Кристиан Хорнер не знает, каким образом пилот Макс Ферстаппен одержал победу в Австрии.

Читай также: Руководитель Ред Булл: Ферстаппен поставил Леклеру шах и мат

“Во второй части гонки мы были просто в ударе. Болид был очень быстрым. Если честно, то мы до сих пор не в полной мере понимаем, как так получилось.

Конечно, обновления, которые мы делали во время последних гонок, дали результат, они хорошо хорошо сработали. Но эту гонку мы выиграли удивительным образом. Нам нужно было обогнать трех-четырех гонщиков, и Максу это удалось“, - приводит слова Хорнера Autosport.

Смотрите также личный зачет пилотов и Кубок конструкторов в сезоне-2019.