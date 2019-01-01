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Хорнер: Мы не в полной мере понимаем, как Ферстаппену удалось выиграть Гран-при Австрии

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Руководитель Ред Булл отметил, что болид голландца был невероятно быстрым.
Кристиан Хорнер
Кристиан Хорнер
Getty Images

Глава команды Ред Булл Кристиан Хорнер не знает, каким образом пилот Макс Ферстаппен одержал победу в Австрии.

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“Во второй части гонки мы были просто в ударе. Болид был очень быстрым. Если честно, то мы до сих пор не в полной мере понимаем, как так получилось.

Конечно, обновления, которые мы делали во время последних гонок, дали результат, они хорошо хорошо сработали. Но эту гонку мы выиграли удивительным образом. Нам нужно было обогнать трех-четырех гонщиков, и Максу это удалось“, - приводит слова Хорнера Autosport. 

Смотрите также личный зачет пилотов и Кубок конструкторов в сезоне-2019.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Ред Булл, Гран-при Австрии, Кристиан Хорнер
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