Ферстаппен может стать пилотом Мерседеса, Феттель останется в Феррари

Валттери Боттас в следующем сезоне может покинуть Мерседес.

В команде Мерседеса в следующем сезоне Формулы-1 могут произойти изменения. Немецкий коллектив может покинуть Валттери Боттас.

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По информации Sky Sports, место Боттаса в Мерседесе может занять нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, который сейчас выступает за команду Ред Булл.

“Думаю, все довольны нашей конкуренцией с Валттери. Не знаю, готов ли Макс к переходу, но меня устроит любой напарник“, - прокомментирол ситуацию пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.

Кроме того, стало известно, что команда Феррари в сезоне-2020 не планирует вносить изменения в состав. Таким образом, Себастьян Феттель продолжит выступления за итальянский коллектив.

Напомним, в минувшие выходные пилот Ред Булла Макс Ферстаппен сенсационно выиграл Гран-при Австрии.