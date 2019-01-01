Бинотто: Рано или поздно Леклер выиграет Гран-при

В команде не согласны с решением стюардов Гран-при Австрии.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто прокомментировал решение стюардов Гран-при Австрии не штрафовать пилота Ред Булл Макса Ферстаппена за инцидент с гонщиком итальянской команды Шарлем Леклером.

“Мы не поддерживаем решение стюардов, но понимаем, что нужно двигаться дальше. В целом, это хорошо для спорта и Формулы-1.

Браво, Ферстаппен, он победил, выдал фантастическую гонку, как и Шарль. Леклер отлично пилотировал, но у него будут и другие возможности. Он смотрит вперёд с оптимизмом и рассматривает гонки, как новые вызовы.

Он очень голоден до побед, я уверен, что рано или поздно у него получится победить“, - заявил итальянец.

Напомним, после этапа в Австрии представители ФИА долго исследовали гоночный инцидент между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером, но все же приняли решение не наказывать голландца.