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Феттель - ФИА: Оставьте пилотов в покое, мы все здесь взрослые люди

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Немецкий гонщик в очередной раз раскритиковал руководство федерации.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель недоволен тем, что стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) вмешиваются в результаты гонок.

“Я не знаю, честно Ферстаппен обогнал Леклера или нет, но я не фанат того, чтобы решения принимали посторонние люди, сидящие на стульях. Оставьте это тем, кто сидит в болидах.

У нас тут гонки, а не борьба за детский кубок. Мы все здесь взрослые люди. Кто-то старше, кто-то моложе, но мы взрослые пилоты и просто оставьте нас в покое“, - завил Феттель.

Напомним, на Гран-при Канады стюарды оштрафовали Феттеля на пять секунд, из-за чего он лишился победы. После этапа в Австрии представители ФИА долго исследовали гоночный инцидент между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером, но все же приняли решение не наказывать голландца.

Ранее Феттель предложил ФИА сжечь свод правил.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, ФИА
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