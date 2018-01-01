Феттель - ФИА: Оставьте пилотов в покое, мы все здесь взрослые люди

Немецкий гонщик в очередной раз раскритиковал руководство федерации.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель недоволен тем, что стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) вмешиваются в результаты гонок.

“Я не знаю, честно Ферстаппен обогнал Леклера или нет, но я не фанат того, чтобы решения принимали посторонние люди, сидящие на стульях. Оставьте это тем, кто сидит в болидах.

У нас тут гонки, а не борьба за детский кубок. Мы все здесь взрослые люди. Кто-то старше, кто-то моложе, но мы взрослые пилоты и просто оставьте нас в покое“, - завил Феттель.

Напомним, на Гран-при Канады стюарды оштрафовали Феттеля на пять секунд, из-за чего он лишился победы. После этапа в Австрии представители ФИА долго исследовали гоночный инцидент между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером, но все же приняли решение не наказывать голландца.

Ранее Феттель предложил ФИА сжечь свод правил.