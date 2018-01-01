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Руководитель Ред Булл: Ферстаппен поставил Леклеру шах и мат

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Кристиан Хорнер рад, что стюарды Гран-при Австрии оставили без штрафа его подопечного.
Кристиан Хорнер
Кристиан Хорнер
Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер прокомментировал гоночный эпизод за участия пилота команды Макса Ферстаппена и гонщика Феррари Шарля Леклера во время Гран-при Австрии.

“Ферстаппен перетормозил Леклера, он был впереди на апексе. Он вышел первым из поворота. Макс продемонстрировал настоящий слэм-данк, поставил шах и мат сопернику. Он взял этот поворот!

Так же считают и стюарды. Я думаю, что Формула-1 слишком перегружена разными правилами. Но я рад, что было принято правильное решение“, - приводит слова Хорнера Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен одержал победу на Гран-при Австрии. В конце гонки голландец в жесткой борьбе опередил Шарля Леклера. Инцидент изучали стюарды, но приняли решение не штрафовать Макса.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер
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