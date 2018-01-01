Ферстаппен победил на Гран-при Австрии, Хэмилтон занял пятую строчку

Гегемония Мерседеса прервана.

Гран-при Австрии, которая прошла на трассе в Шпильберге, узнала своих победителей. Триумфатором этой гонки сенсационно стал пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен, который слабо стартовал, однако по ходу заезда смог составить компанию лидерам.

Примечательно, что монегасец Шарль Леклер, выступающий за Феррари, шел первым в течение всей гонки, но уступил борьбу 21-летнему голландцу и финишировал вторым.

Третьим стал гонщик Мерседеса Валттери Боттас, а представитель Феррари Себастьян Феттель пришел четвертым, несмотря на неудачу во время квалификации.

Интересно, что лидер этого сезона Льюис Хэмилтон впервые за долгое время оказался за пределами топ-3 и финишировал только пятым.