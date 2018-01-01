Хэмилтон: Готов выступать с Ферстаппеном в одной команде

Льюису все равно, с кем соперничать.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон не будет выступать против перехода в команду гонщика Ред Булла Макса Ферстаппена.

"Ферстаппен в Мерседесе? Я впервые слышу об этом. Пока что в команде вполне довольны моим дуэтом с Валттери Боттасом. Однако мне известно, что Макс хочет чего-то нового. Если и так, то здорово.

Я готов выступать с Ферстаппеном в одной команде. Мне все равно, с кем бороться", - приводит слова Хэмилтона GPFans.

Напомним, в воскресенье, 30 июня, состоится Гран-при Австрии. Начало гонки - в 16:10 по киевскому времени.