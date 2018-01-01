Хэмилтона наказали по итогам квалификации в Австрии
Льюис Хэмилтон потерял три позиции на старте.
Пилота команды Мерседес Льюиса Хэмилтона наказали по итогам квалификации Гран-при Австралии, где он занял 2-е место. Об этом сообщает Sky Sport.
В первой части гонки британец блокировал болид Кими Райкконена из команды Альфа Ромео. Хэмилтон получил наказание в виде минус трех позиций на старте, несмотря на то, что финн прошел дальше.
Таким образом, в гонке 30 июня Хэмилтон будет стартовать пятым.
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