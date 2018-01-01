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Хэмилтона наказали по итогам квалификации в Австрии

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Льюис Хэмилтон потерял три позиции на старте.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилота команды Мерседес Льюиса Хэмилтона наказали по итогам квалификации Гран-при Австралии, где он занял 2-е место. Об этом сообщает Sky Sport.

В первой части гонки британец блокировал болид Кими Райкконена из команды Альфа Ромео. Хэмилтон получил наказание в виде минус трех позиций на старте, несмотря на то, что финн прошел дальше.

Таким образом, в гонке 30 июня Хэмилтон будет стартовать пятым.

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Теги: Льюис Хэмилтон, мерседес, Кими Райкконен, Альфа Ромео, Гран-при Австралии, Формула 1
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