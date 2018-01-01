Гран-при Австрии: Леклер приехал первым, Хэмилтон - второй, а Феттель - десятый

Александр Албон не прошел в третий сегмент.

В рамках квалификации Гран-при Австрии Формулы-1 завершился заезд на автодроме Ред Булл Ринг.

На первой строчке по результатам гонки оказался автогонщик Феррари Шарль Леклер, за ним сразу же расположился лидер общего зачета Льюис Хэмилтон, который выступает за Мерседес. На третьем месте оказался Макс Ферстапенн из Ред Булла.

Заметим, что Себастьян Феттель стал десятым по итогам заезда, у него возникли проблемы с болидом и он не смог принять участие в третьем сегменте.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация

1. Шарль Леклер (Феррари)

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +0,259

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +0,436

4. Валттери Боттас (Мерседес) — +0,534

5. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1,069

6. Ландо Норрис (Макларен) — +1,096

7. Кими Райкконен (Альфа Ромео) — +1,163

8. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +1,176

9. Пьер Гасли (Ред Булл» — +1,196

10. Себастьян Феттель (Феррари)

Не прошли в третий сегмент:

11. Ромен Грожан (Хаас) — 1.04,490

12. Нико Хюлькенберг (Рено) — 1.04,516

13. Александер Албон (Торо Россо) — 1.04,655

14. Даниэль Риккардо (Рено) — 1.04,790

15. Карлос Сайнс (Макларен) — 1.13,601 Не прошли во второй сегмент:

16. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) — 1.04,789

17. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — 1.04,832

18. Даниил Квят (Торо Россо) — 1.05,324

19. Джордж Расселл (Уильямс) — 1.05,904

20. Роберт Кубица (Уильямс) — 1.06,206.