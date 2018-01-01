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Гран-при Австрии: Леклер выиграл третью практику, Хэмилтон и Боттас - в тройке

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В Шпильберге состоялась третья свободная практика.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

В австрийском Шпильберге на трассе Ред Булл Ринг состоялась третья свободная практика в рамках Гран-при Австрии, который пройдет 30-го июня.

Первым по итогам заезда оказался пилот Феррари Шарль Леклер, а второе и третье место заняли гонщики Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас соответственно.

Вашему вниманию также результаты первой и второй практик на Гран-при Австрии.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Гран-при Австрии, практика, Шарль Леклер, Феррари, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Мерседес
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