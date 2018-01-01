Гран-при Австрии: Леклер выиграл третью практику, Хэмилтон и Боттас - в тройке
В Шпильберге состоялась третья свободная практика.
В австрийском Шпильберге на трассе Ред Булл Ринг состоялась третья свободная практика в рамках Гран-при Австрии, который пройдет 30-го июня.
Первым по итогам заезда оказался пилот Феррари Шарль Леклер, а второе и третье место заняли гонщики Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас соответственно.
Вашему вниманию также результаты первой и второй практик на Гран-при Австрии.
Полная версия правил