Гран-при Австрии: Леклер выиграл третью практику, Хэмилтон и Боттас - в тройке

В Шпильберге состоялась третья свободная практика.

В австрийском Шпильберге на трассе Ред Булл Ринг состоялась третья свободная практика в рамках Гран-при Австрии, который пройдет 30-го июня.

Первым по итогам заезда оказался пилот Феррари Шарль Леклер, а второе и третье место заняли гонщики Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас соответственно.

Вашему вниманию также результаты первой и второй практик на Гран-при Австрии.