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Хэмилтон: Феррари очень быстры на прямых, нам будет непросто выиграть

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Льюис Хэмилтон подвел итоги свободных практик перед Гран-при Австрии.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты второй практики в Шпильберге (Австрия).

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"Результаты показали, что Феррари чуть-чуть нас опережают. На трассе Ред Булл Ринг отрывы всегда минимальны. Феррари очень быстры на прямых, да и Ред Булл с новым двигателем тоже прибавили в скорости. Нам будет непросто выиграть.

На мой взгляд, Феррари в течение всего сезона показывает хорошую скорость на прямых и я не думаю, что это вредит им на поворотах. На длинной дистанции они обычно не так быстры, но сегодня, как мне кажется, они были быстрее нас. Но все нормально, мы будем бороться", - приводит слова Хэмилтона Racefans.net.

Напомним, пилот Феррари Шарль Леклер выиграл вторую практику Гран-при Австрии, а Льюис Хэмилтон стал четвертым.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, автоспорт, Гран-при Австрии
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