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Гран-при Австрии: Леклер выиграл вторую практику, Хэмилтон стал четвертым

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Пилот Феррари показал лучшее время на второй практике Гран-при Австрии.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

В Шпильберге состоялась вторая свободная практика Гран-при Австрии.

Первое время показал пилот Феррари Шарль Леклер, вторым оказался гонщик Мерседеса Валттерри Боттас. Тройку лучших замкнул Пьер Гасли из Ред Булла.

Льюис Хэмилтон, выступающий за Мерседес, стал лишь четвертым.

Отметим, что во второй сессии свободных заездов перед Гран-при Австрии свои болиды разбили Макс Ферстаппен и Валттери Боттас, а Феттель вылетел с трассы, но смог избежать столкновения

Напомним, первую практику выиграл пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.

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Теги: Формула-1, Гран-при Австрии, практика, Шарль Леклер, Феррари, Валттери Боттас, Мерседес, Пьер Гасли, Ред Булл
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