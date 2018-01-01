Гран-при Австрии: Леклер выиграл вторую практику, Хэмилтон стал четвертым

Пилот Феррари показал лучшее время на второй практике Гран-при Австрии.

В Шпильберге состоялась вторая свободная практика Гран-при Австрии.

Первое время показал пилот Феррари Шарль Леклер, вторым оказался гонщик Мерседеса Валттерри Боттас. Тройку лучших замкнул Пьер Гасли из Ред Булла.

Льюис Хэмилтон, выступающий за Мерседес, стал лишь четвертым.

Отметим, что во второй сессии свободных заездов перед Гран-при Австрии свои болиды разбили Макс Ферстаппен и Валттери Боттас, а Феттель вылетел с трассы, но смог избежать столкновения

Напомним, первую практику выиграл пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.