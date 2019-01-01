Феттель: Хэмилтон играется с нами

Немецкий гонщик считает, что его команда не справилась с главным заданием на Гран-при Франции.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель высказался по поводу борьбы с Мерседесом.

“Я рисковал всем ради быстрейшего круга, в то время как Хэмилтон показывает такое же время на изношенных шинах.

Давайте перестанем обманывать себя - Льюис играется с нами. Наша цель во Франции заключалась в том, чтобы сократить отставание от Мерседеса, и мы с этим не справились“, - цитирует Феттеля Blick.

Напомним, Хэмилтон выиграл Гран-при Франции, Себастьян Феттель финишировал лишь пятым.

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