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Феттель: Хэмилтон играется с нами

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Немецкий гонщик считает, что его команда не справилась с главным заданием на Гран-при Франции.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель высказался по поводу борьбы с Мерседесом.

“Я рисковал всем ради быстрейшего круга, в то время как Хэмилтон показывает такое же время на изношенных шинах.

Давайте перестанем обманывать себя - Льюис играется с нами. Наша цель во Франции заключалась в том, чтобы сократить отставание от Мерседеса, и мы с этим не справились“, - цитирует Феттеля Blick. 

Напомним, Хэмилтон выиграл Гран-при Франции, Себастьян Феттель финишировал лишь пятым.

Смотрите также календарь и результаты гонок в сезоне-2019.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон
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