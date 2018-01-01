Вольф: Хэмилтона недооценивают в Великобритании

Глава команды Мерседес считает гонщика величайшим в истории.

Руководитель команды Мерседес Тото Вольф считает, что не все люди осознают важность достижений его подопечного Льюиса Хэмилтона.

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“Льюиса Хэмилтона недооценивают в Великобритании. Они не понимают, насколько он хорош.

Одного дня он завершит карьеру, и люди будут говорить, что он величайший гонщик в мире, а мы были свидетелями его невероятных достижений.

Сейчас все обсуждают другие вопросы и создают более заметные заголовки. Я не думаю, что кто-то до конца понимает, что мы являемся свидетелями выступлений, возможно, лучшего гонщика в истории“, - заявил Вольф.

Напомним, в этом сезоне Хэмилтон может побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед.