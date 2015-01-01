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Феттель: Я не думал об уходе из Формулы-1

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Немецкий гонщик хочет сократить отставание от лидеров.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель опроверг слухи о своем уходе из Формулы-1.

“Может, я недостаточно умен, но я не думаю обо всех этих вещах. Сейчас мы выступаем лучше, чем в 2015 и 2016 годах. Да, в прошлом году мы были сильнее, но так сложилась ситуация.

Мы не можем перестать думать о том, что было десять лет назад. Важно понять, как улучшить текущие результаты. 

Я люблю гонки, ничего не изменилось. Я получил удовольствие от Гран-при Франции, хоть мне и хотелось занять более высокое место.

Я не хочу никуда уходить, я не думал об уходе. Да, мы хотим сократить отставание от Мерседеса, но о других вещах я не думаю“, - цитирует немца GrandPX.News.

Смотрите также личный зачет пилотов и зачет Кубка конструкторов в сезоне-2019.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Феррари
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