Феттель: Я не думал об уходе из Формулы-1

Немецкий гонщик хочет сократить отставание от лидеров.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель опроверг слухи о своем уходе из Формулы-1.

“Может, я недостаточно умен, но я не думаю обо всех этих вещах. Сейчас мы выступаем лучше, чем в 2015 и 2016 годах. Да, в прошлом году мы были сильнее, но так сложилась ситуация.

Мы не можем перестать думать о том, что было десять лет назад. Важно понять, как улучшить текущие результаты.

Я люблю гонки, ничего не изменилось. Я получил удовольствие от Гран-при Франции, хоть мне и хотелось занять более высокое место.

Я не хочу никуда уходить, я не думал об уходе. Да, мы хотим сократить отставание от Мерседеса, но о других вещах я не думаю“, - цитирует немца GrandPX.News.

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