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Тодт: Информация о состоянии здоровья Шумахера является приватной

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Бывший руководитель Феррари отметил, что легендарный гонщик продолжает борьбу.
Жан Тодт
Жан Тодт
Getty Images

Президент ФИА Жан Тодт прокомментировал состояние здоровья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

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“Информация о состоянии здоровья Шумахера является сугубо приватной. Михаэля окружают любимые люди, он живет со своей семьей в доме между Женевой и Лозанной.

Он продолжает бороться, больше я ничего не могу сказать“, - приводит слова Тодта RMC Sport. 

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание. После этого его семья забрала гонщика домой.  С тех пор новости о его состоянии появляются редко.

Ранее стали известны новые подробности о состоянии здоровья легенды.

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Теги: Формула-1, Жан Тодт, Михаэль Шумахер
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