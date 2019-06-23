Риккардо лишили очков на Гран-при Франции, оштрафовав за финальный круг

Риккардо наказан двумя штрафами по 5 секунд.

Австралийский гонщик Рено Даниэль Риккардо получил сразу два пятисекундных штрафа от стюардов Гран-при Франции Формулы-1 за инциденты на финальном круге воскресной гонки.

Первое наказание последовало за борьбу с Ландо Норрисом, когда пилот Рено оказался на обочине и затем небезопасно вернулся на трассу, вытеснив британца. Второй штраф Риккардо — за обгон финского гонщика Альфа Ромео Кими Райкконена по обочине. Даниэль оказался всеми четырьмя колесами за пределами трассы, что традиционно наказывается штрафом.

Таким образом, к итоговому результату Риккардо добавлено 10 секунд. Это откинуло австралийца в итоговом протоколе с 7-го места на 11-е.

"Никаких сожалений. Я попытался. Лучше так, чем быть простачком и ждать", — прокомментировал штраф Риккардо.