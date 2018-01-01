Хэмилтон выиграл Гран-при Франции

Гонщики Мерседеса выиграли восьмую гонку из восьми в сезоне.

Лидер сезона британец Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Франции, которое прошел на автодроме Поль-Рикар, одержав 79-ю победу в карьере, шестую в сезоне и четвертую подряд.

Гонка прошла почти без интриги - Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, выигравшие квалификацию, со старта уехали в отрыв и никого к себе не подпустили, а Боттас, в свою очередь, не сумел навязать борьбу напарнику, отстав еще в первой части гонки.

Не было борьбы и дальше – стартовавшие со второго ряда Леклер и Ферстаппен так и финишировали третьим и четвертым соответственно.

Проваливший квалификацию Себастьян Феттель стартовал седьмым, спустя 7 кругов после старта он поднялся на пятое место, на котором и финишировал. Единственным утешением для Феттеля стало дополнительное очко за быстрый клуб Себастьяна.