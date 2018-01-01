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Феттель - ФИА: Сожгите свод правил

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Немец считает, что в правилах Формулы-1 есть слишком много пунктов.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал решение ФИА оставить его штраф за инцидент на Гран-при Канады.

“Я не удивлен, что нам отказали. Хотя правилах столько всего написано, что при желании можно найти пункт, который бы подошел бы нам.

Да, я разочарован, но надо двигаться дальше. Думаю, что проблемы начались тогда, когда мы стали слышать о том, что кто-то пересек линию или слишком атаковал на бордюре. Позвольте нам делать то, что мы хотим.

Если вы недовольны тем, как мы пилотируем - то постройте другие трассы. Не делайте трассы с этими парковочными линиями и такими бордюрами. Как я уже говорил, в правилах слишком много пунктов. Как это изменит? Сожгите свод правил“, - сказал немец.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 назвал решение стюардов Гран-при Канады позорным.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Феррари
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Источник: www.racefans.net

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