ФИА оставила в силе штраф Феттеля на Гран-при Канады

Апелляцию команды Феррари отклонили.

Руководство ФИА проанализировало данные, предоставленные командой Феррари по поводу гоночного инцидента между Себастьяном Феттелем и пилотом Мерседеса Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Канады, сообщает пресс-служба организации.

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В федерации заявили, что эта информация не содержит существенно новых подробностей, которые были бы недоступны непосредственно в ходе гонки.

Таким образом, штраф, который немец получил в Канаде, остается в силе.

Напомним, на 48-м круге гонки стюарды наказали пилота Феррари 5 секундами штрафа за опасное возвращение на трассу. Таким образом, штраф отбросил Феттеля на второе место в протоколе. После того Себастьян устроил протест перед церемонией подиума.