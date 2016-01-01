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ФИА оставила в силе штраф Феттеля на Гран-при Канады

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Апелляцию команды Феррари отклонили.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Руководство ФИА проанализировало данные, предоставленные командой Феррари по поводу гоночного инцидента между Себастьяном Феттелем и пилотом Мерседеса Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Канады, сообщает пресс-служба организации.

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В федерации заявили, что эта информация не содержит существенно новых подробностей, которые были бы недоступны непосредственно в ходе гонки.

Таким образом, штраф, который немец получил в Канаде, остается в силе. 

Напомним, на 48-м круге гонки стюарды наказали пилота Феррари 5 секундами штрафа за опасное возвращение на трассу. Таким образом, штраф отбросил Феттеля на второе место в протоколе. После того Себастьян устроил протест перед церемонией подиума.

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Теги: Формула-1, ФИА, Себастьян Феттель, Гран-при Канады, Феррари
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Источник: www.fia.com

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