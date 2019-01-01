Ферстаппен: Сейчас Формула-1 гораздо быстрее, чем раньше

Гонщик объяснил разницу между картингом и Королевскими автогонками.

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал слова Ромена Грожана, который отметил, что он больше устает от картинга, чем от Формулы-1.

“Формула-1 стала слишком легкой? Это полная чушь. Сейчас мы стали гораздо быстрее, чем раньше. Конечно, если у тебя есть такой хороший болид, как у Мерседес, то ты можешь пилотировать на 90%.

Я не понимаю Грожана. В картинге задействуются другие группы мышц. Если я сейчас сяду в карт, то буду умирать через 20-30 кругов. А в 15 лет я мог проехать три сотни кругов за день без каких-либо проблем. Значит ли это, что я стал менее сильным? Конечно же, нет. Просто используются другие мышцы - к примеру, мышцы предплечий.

В таком сравнении нет никакого смысла. Посадите моих друзей из картинга в гоночный болид, и они не будут чувствовать свою шею на следующий день. А в картинге они проходят 300 тысяч кругов за год. Очень странное, и совершенно бессмысленное сравнение“, - заявил голландец.

Ранее Макс предложил посадить в болиды роботов.