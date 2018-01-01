Феттель сыграл свадьбу с матерью своих детей
Гонщик воспитывает двоих детей вместе со своей возлюбленной.
Немецкий пилот Феррари Себастьян Феттель сыграл свадьбу со своей возлюбленной Ханной Пратер.
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Как сообщает Bild, гонщик Формулы-1 женился после скандального Гран-при Канады, где его лишили победы.
Подробности свадебной церемонии не сообщаются. Пара долгое время жила в гражданском браке и воспитывает двоих детей.
Ранее сообщалось, что наставник Атлетико Диего Симеоне тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной.
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