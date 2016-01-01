Переключиться на мобильную версию

Алонсо: Что сейчас нужно Феррари? Терпение

Комментариев: 0
Испанский гонщик считает, что на команду влияет давление.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Экс-пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал выступления Феррари в нынешнем сезоне.

“Что сейчас нужно Феррари? Терпение. Конечно, это непросто, когда от тебя ждут побед на каждом Гран-при. К тому же Ферарри - самая известная в мире команда, которую любят больше всего.

Когда я выступал за Феррари, нам не хватало мастерства и технических ресурсов, но мы были конкурентоспособными. Теперь у них есть конкурентоспособный болид, но атмосфера давления сказывается. К тому же Мерседес сейчас очень силен“, - заявил Алонсо.

Смотрите также личный зачет пилотов и зачет Кубка конструкторов.

Поделись:
Теги: Формула-1, Фернандо Алонсо, Феррари
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: grandpx.news

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь