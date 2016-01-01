Алонсо: Что сейчас нужно Феррари? Терпение

Испанский гонщик считает, что на команду влияет давление.

Экс-пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал выступления Феррари в нынешнем сезоне.

“Что сейчас нужно Феррари? Терпение. Конечно, это непросто, когда от тебя ждут побед на каждом Гран-при. К тому же Ферарри - самая известная в мире команда, которую любят больше всего.

Когда я выступал за Феррари, нам не хватало мастерства и технических ресурсов, но мы были конкурентоспособными. Теперь у них есть конкурентоспособный болид, но атмосфера давления сказывается. К тому же Мерседес сейчас очень силен“, - заявил Алонсо.

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