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Феттель: У нас есть хорошая скорость, чтобы добиться успеха во Франции

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Немецкий гонщик отметил, что многое будет зависеть от погоды.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель поделился своими ожиданиями от Гран-при Франции. 

“В прошлом году Гран-при Франции был первой гонкой на трассе Поль Рикар за многие годы. Теперь мы возвращаемся на эту трассу с ценной информацией, которую можно будет использовать.

Здесь есть длинные прямые и медленные повороты, но там также присутствуют и быстрые повороты. Большинство поворотов было изменено по сравнению с прошлым годом.

Во Франции у нас будут более жесткие шины, чем были в Канаде. Видимо, у нас снова будет один пит-стоп.

Погода может быть непредсказуемой, там обычно очень жарко и дует сильный ветер.

В прошлом году н нашу гонку повлял инцидент, случившийся во время первого круга. Но я думаю, что у Ферарри хорошая скорость, чтобы там добиться успеха“, - цитирует гонщика пресс-служба итальянской команды.

Напомним, Гран-при Франции состоится 2 июня.

Смотрите также личный зачет пилотов и зачет Кубка конструкторов.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Феррари, Гран-при Франции
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Источник: formula1.ferrari.com

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