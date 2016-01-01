Алонсо признался, что в 2016 году мог перейти в Мерседес
Испанский гонщик рассматривался в качестве замены Нико Росбергу.
Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что мог оказаться в Мерседесе.
“В прошлом у меня были контакты с Мерседесом. В 2016 году, когда Росберг решил уйти из Формулы-1, я говорил с Тото Вольфом. Но в итоге мы так и не достигли соглашения“, - цитирует испанца AS.
Отметим, что в итоге Росберга в команде сменил Валттери Боттас.
Ранее сообщалось, что Алонсо не исключает своего возвращения в Формулу-1.
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