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Алонсо признался, что в 2016 году мог перейти в Мерседес

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Испанский гонщик рассматривался в качестве замены Нико Росбергу.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что мог оказаться в Мерседесе.

“В прошлом у меня были контакты с Мерседесом. В 2016 году, когда Росберг решил уйти из Формулы-1, я говорил с Тото Вольфом. Но в итоге мы так и не достигли соглашения“, - цитирует испанца AS.

Отметим, что в итоге Росберга в команде сменил Валттери Боттас.

Ранее сообщалось, что Алонсо не исключает своего возвращения в Формулу-1.

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Теги: Формула - 1, Фернандо Алонсо, Мерседес
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