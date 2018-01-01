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Кубица может покинуть Уильямс

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Польский гонщик считает, что не все зависит от него.
Роберт Кубица
Роберт Кубица
Getty Images

Пилот команды Уильямс Роберт Кубица поделился своими планами на будущее.

“То, что будет происходить со мной в следующем году, зависит не только от меня. Посмотрим, какие у меня будут возможности, что я сам захочу делать.

Возможно, мы пойдем на какие-то компромиссы, если будет невозможно добиваться результатов, на которые рассчитываем. Я не говорю, что все будет именно так, но подобная ситуация может случится.

Сейчас я не думаю о будущем. У меня есть моя жизнь, иногда ситуация была лучше, иногда хуже. Но это не значит, что я не стремлюсь идти вперед. Просто пока рано об этом говорить“, - заявил поляк.

Смотрите также личный зачет пилотов и зачет Кубка конструкторов.

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Теги: Роберт Кубица, Уильямс, Формула-1
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Источник: grandpx.news

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