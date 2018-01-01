Кубица может покинуть Уильямс

Польский гонщик считает, что не все зависит от него.

Пилот команды Уильямс Роберт Кубица поделился своими планами на будущее.

“То, что будет происходить со мной в следующем году, зависит не только от меня. Посмотрим, какие у меня будут возможности, что я сам захочу делать.

Возможно, мы пойдем на какие-то компромиссы, если будет невозможно добиваться результатов, на которые рассчитываем. Я не говорю, что все будет именно так, но подобная ситуация может случится.

Сейчас я не думаю о будущем. У меня есть моя жизнь, иногда ситуация была лучше, иногда хуже. Но это не значит, что я не стремлюсь идти вперед. Просто пока рано об этом говорить“, - заявил поляк.

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