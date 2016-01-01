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Риккардо: Домашняя гонка очень важна для Рено

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Австралийский гонщик отметил, что трасса в Поль-Рикар не является рискованной.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Пилот команды Рено Даниэль Риккардо поделился своими ожиданиями от предстоящего Гран-при Франции.

“Мы едем в Поль-Рикар после двух гонок на городских автодромах в Монако и Монреале, где нет права на ошибку. Во Франции риск гораздо ниже. Эта трасса кажется скучнее, чем две предыдущие, но в прошлом году там была очень интересная гонка.

На трассе есть несколько затяжных поворотов, которые довольно сложно проходить. Там есть много места для обгонов, поэтому моя цель - использовать все возможности по максимуму. Домашняя гонка очень важна для команды, так что мы хотим выступить так же, как и в Монреале“, - цитирует австралийца пресс-служба Рено.

Напомним, Гран-при Франции состоится 2 июня.

Смотрите также личный зачет пилотов и зачет Кубка конструкторов.

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Теги: Формула-1, Даниэль Риккардо, Рено
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