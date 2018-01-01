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Бинотто - о штрафе Феттеля в Канаде: У нас есть данные, которые могут повлиять на это решение

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Руководитель итальянской команды уверен, что его пилот не виноват.
Маттиа Бинотто
Маттиа Бинотто
Getty Images

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто считает, что стюарды Гран-при Канады несправедливо оштрафовали пилота команды Себастьяна Феттеля.

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“Исходя из наших данных и фотографий, мы считаем, что Феттель не нарушал правила. Он ошибся, вылетев с трассы, но потом он пытался вернуться назад.

Мы хотим предоставить доказательства, которые могут повлиять на решение. В любом случае, мы работаем над этим.

Зная Себастьяна, я не сомневаюсь, что он станет еще сильнее после Гран-при Канады. Его реакцию можно понять“, - приводит слова Бинотто Rai Sport. 

Напомним, ранее сообщалось, что Феррари подаст апелляцию на штраф Феттеля, из-за которого он лишился победы в Канаде.

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Теги: Формула-1, Маттиа Бинотто, Феррари, Себастьян Феттель, Гран-при Канады
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Источник: www.raisport.rai.it

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